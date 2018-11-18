Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kaşıkçı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada'da katıldığı bir toplantıda Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Akar, Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedinin katilleri tarafından valizle götürülmüş olabileceğini bildirdi.

Bakan Hulusi Akar, Kanada’nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili “Bu konularda ihtimalleri konuşabilirsiniz. Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye’yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı ile de bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Formu'nun ikinci gününde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.