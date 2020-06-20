Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.

Açıklamalarda bulunan Akar, "Teröristlerin inlerine girildi, başlarına yıkıldı" dedi.

Akar, "Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700’den fazla hedef vuruldu. Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden sevk ve idare ederken dün de operasyonun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyan sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne giderek operasyon bölgesini yerinde inceledi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile sınır bölgesindeki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezine giden, gece geç saatlere kadar burada kalan Akar ve komuta kademesi, operasyonu komuta etti.