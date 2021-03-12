Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Mısır' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeniden diplomatik ilişkilere başlanan Mısır'a ilişkin "Mısır'ın Akdeniz'deki davranışı değerlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye- Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin "Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu gelişmenin iki ülkenin yararına olacağı yorumunu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamaları şu şekilde:

"ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

"Yunanistan’la görüşmelerimiz devam ediyor. Yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz.

"Mısır'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına saygılı davranması değerlidir. Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Bölge barışı için önemli bir adımdır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur."