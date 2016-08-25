Milli Savunma Bakanı: Cerablus kontrol altında; TSK'da yaralı yok, ÖSO'dan 2 şehit var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cerablus'a yönelik 'Fırat Kalkanı' harekatında, Cerablus'un Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaralı ya da can kaybı olmadığını da söyleyen Bakan Işık operasyonda 2 ÖSO askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Operasyon hakkında da bilgi veren Işık, "Her şey planlanan şekilde yürüyor. Dün sabah saat 04.00'te operasyon başladı ÖSO'nun Cerablus'un etrafını kuşatması arkasından oraya girip DAEŞ'in temizlenmesi stratejisi. ÖSO'ya Türkiye olarak ciddi destek veriyoruz. Dün Cerablus kontrol altına alınmıştı şimdi temizlenme yapılıyor" diye konuştu.

Bakan Işık, operasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin amacının çatışma olmadığını belirterek "Amacımız kimseyle çatışmak değil hedef sınır güvenliğimizi sağlamak, DAEŞ'in terk ettiği topraklara da PYD'nin yerleşmesini engellemek" ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Bakan Işık'ın açıklamaları şöyle:



Ne kadar sürecek bu operasyon?



Operasyonun iki temel amacı var bir sınır güvenliğimizin teminat altına alınması. İki yerine de PYD'nin YPG'nin orada bulunmaması. ÖSO kontrolü sağlayana kadar orada kalmak hakkımız.

Şu anda Suriye'de bir devlet yok maalesef. Bizim Türkiye olarak net tavrımız var Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz.

PYD mutlaka Fırat'ın doğusuna çekilecek. Bu konuda ABD ile yaptımız temaslarda 1 hafta önce 2 hafta içinde çekilecekleri konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Önümüzdeki 1 hafta içerisinde çekilmenin tamamlanması bekleniyor. Tabi göreceğiz. Şu anda çekilme henüz tam olarak gerçekleşmedi bunu hem bekliyoruz hem takip ediyoruz.

Operasyona kaç asker katıldı sayı artacak mı?



Harekatın ana unsuru ÖSO, biz onlara destek veriyoruz. Böyle bir harekat sürerken asker sayısı vermek doğru değil. Ana unsur sayı olarak da ÖSO.

ÖSO'nun bu harekatı yürüttüğünü ona destek verdiğimizi söylüyoruz. Amacımız kimseyle çatışmak değil hedef sınır güvenliğimizi sağlamak, DAEŞ'in terk ettiği topraklara da PYD'nin yerleşmesini engellemek. PYD ve DAEŞ akıllı olurlarsa çatışmadan çekilir giderler. TSK'dan hiçbir personel yaralanmadı. ÖSO'dan 2 şehit var 2 de yaralı var.

Rusya'dan güçlü destek açıklaması gelmedi. Şam yönetimine bilgi verildi mi?



Rusya ve ABD'ye daha önceden bilgi verildi. Operasyon başlayacak ÖSO başlatacak biz de destek vereceğiz noktasında. Daha sonra İran da bilgilendirildi. Suriye rejimi ile doğrudan temas olmadı. Suriye rejimini yok sayamayız. Esad, Suriye'nin geleceğinde olamaz.

3 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz hala. Terörden arındırılmış bölge oluşturulursa gitmeleri söz konusu olur mu?



Arzu ediyoruz ki aktörler Suriye sorununu bir şekilde çözsün bu insanlar da güvenli bir şekilde ülkelerine dönsünler.



Operasyonu nasıl izlediniz? Karar, Güvenlik Zirvesi'nde mi alındı?



Bu tip operasyonların kararı 1 günde verilmiyor. Son dönemde özellikle PYD'nin mahallenin şımarık çocuğu tavrıyla Türkiye'nin çıkarlarını tehdit ediyordu.

Daha önceden hazırlıklar vardı. PYD'nin oraya yerleşmemesi için hazırlıklarımız vardı. Operasyon sırasında ben Kocaeli'ndeydim.

TSK'nın bu konuda tecrübesi var. Fırat Kalkanı ismi güzel bir isim Türkiye'nin politik tercihini de yansıtıyor. Bu konuda askerlerimiz zannediyorum teklif ettiler cumhurbaşkanımız onayladı.

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Dinçer Ural Fethullahçı Terör Örgütü soruşturmasında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Dinçer Ural, 15 Temmuz sonrasında bu göreve atanmıştı. Ural nasıl atandı? Anlaşılamadı mı? Görevden alınacak mı?



Şu anda izne ayrıldı. Şüphe oluştu hakkına. Bundan sonra görevin sürdürülmesi zannediyorsam zor. Değerlendirme sonucu adım atılır. Üzerinde durmamız gereken bir konu. Kısa sürede bir karar veriliyor. Zannediyorum kendisi de affını isteyecek.

Yapılan diğer atamalar için hala böyle bir risk var mı? Gözden geçirilen atamalar var mı?



Adli süreç var orada elde edilen bilgiler var. İfadeler var bunlardan yola çıkarak elde edilen yeni bilgiler var. Herkesi zan altında tutamayız. Yargımız bu konuda bu yapıyla iltisakı olanları belirleyip çıkaracaktır.

Askeri personeli tetkik etmek için istihbarat birimi kurulacak mı? Genelkurmay İstihbarat Dairesi vardı zaten?



Bütün dünyadaki devlet yapılarında askeri istihbarat vardır. Sorumluluk alanının dışına çıkması engelleniyor. Askeri istihbarat alanında bir yapının olmaması düşünülemez. Askeri personeli araştıracak istihbarat birimi olacak.

Milli Savunma Üniversitesi'ne kaç kişi alınacak?



Bizim pilot ihtiyacımız var bu yıl Hava Harp Okulu'na öğrenci alacağız. Belki Ekim ayının başında üniversite faaliyetine başlayacak. Rektörü kısa zamanda atamayı hedefliyoruz. Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenciler de var bunların eğitimlerine devam etmesi gerekiyor. Hava Harp Okulu'ndan ara sınıflardan da öğrenci alma yeni öğrenci almayı bu sene içerisinde başlayacağız. 726 yabancı öğrenci var Hava Harp Okulu ile 1000'in üzerinde.

30 Ağustos'ta nasıl bir tören olacak?



Askeri geçit töreni olmayacak. Tankların topların yürütüldüğü bir tören yok. Sabah Anıtkabir ziyareti cumhurbaşkanını tebrik kabulu daha sonra büyük program olacak. Yemek veya resepsiyon var akşam.

Firari asker sayısında değişiklik var mı?



Firari asker sayısı her geçen gün azalıyor. Sadece general sayısında bir artış oldu. Yunanistan'daki general de firari konumda şu anda Numan Yediyıldız zannediyorum. 10 tane general şu anda halen firarda. TSK'daki firari sayısı 130'un altına düştü diye biliyorum.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararnamaler (KHK) Meclis'te düzeltilmezse Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi. Yeni hukuki tartışma olabilir mi?

Bu konuyu başbakanımızla da değerlendirdik Meclis açılınca bu KHK'nın Meclis'te görüşülmesi kararı alındı. Hükümet olarak Meclis'e getirme kararı aldık getirmeyebilirdik de. CHP'nin bu konudaki düşünceleri neyse ortaya koyarlar değerlendirilir. Türkiye, maalesef 60 sene önce yapması gereken düzenlemeleri yeni yapıyor.