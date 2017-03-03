Milli Savunma Bakanı: Bölgede ciddi bir hareketlilik başladı; önceliğimiz Münbiç

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bölgede ciddi bir hareketlilik başladı. Türkiye'nin önceliği şu anda Münbiç'tir" dedi.

Bakan Işık, PYD ve PKK unsurlarının Mümbiç’ten çekilmelerini beklediklerini ve Amerika’nın bunu Türkiye’ye taahhüt ettiğini söyledi.

Işık, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir’de ilk olarak 9. Ana Jet Üssü’nü ziyaret etti. Ardından Balıkesir Valiliğine geçen Bakan Işık, Mümbiç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işık, şunları söyledi:

"El-Bab’ın bitmesinden ve DEAŞ’ın oradan temizlenmesinden sonra önceliğimizin Mümbiç olduğunu ifade etmiştik. Bu aşamada bölgede hareketlilik başladı. DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. PYD ve YPG de bazı yerleri rejime bırakıyor. Bu aslında PYD’nin DEAŞ’ın ve rejimin zaman zaman birlikte hareket ettiğini doğrulayan ve ispatlayan bir gelişme. Birbirlerine düşman gibi görünen pek çok yapının bir araya geldiğini gördük. Bu noktada Türkiye’nin önceliği Mümbiç’tir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere koalisyon güçlerinden Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Fırat’ın batısındaki PYD ve PKK unsurlarının Mümbiç’ten çekilmesini bekliyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye taahhüdüdür. Bu taahhüdü en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz."