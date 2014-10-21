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Milli Savunma Bakanı: Ben askerin bakanıyım

Peşmerge'nin Türkiye'den Kobanê'ye geçişi için TSK, ‘Bu konunun muhatabı biz değiliz' demiş ve adres olarak Dışişleri'ni işaret etmişti

21 Ekim 2014 15:14

Peşmerge’nin Türkiye sınırlarından Kobanê’ye geçişne izin verilmesinin ardından açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, konunun muhatabı olmadığını belirterek, “Konuya ilişkin soruların Dışişleri Bakanlığı'na sorulması gerekir" demişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz "Benim haberim var. Ben askerin bakanıyım" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü “Peşmerge’nin Kobani’ye geçmesi için yardımcı oluyoruz”  açıklamasından sonra, Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Bu konunun muhatabı biz değiliz. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı için konuya ilişkin soruların Dışişleri Bakanlığı'na sorulması gerekir" diye

AKP Grup Toplantı için Meclis'e gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a Genelkurmay'ın açıklaması soruldu. Peşmerge'nin Türkiye'den Kobani'ye geçişinde askerin bilgisinin olmadığı iddialarına ilişkin soruya Yılmaz, "Benim haberim var. Ben askerin bakanıyım" yanıtını verdi. 

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