Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib ve Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'de geri çekilme devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız. Münbiç'te ortak devriye görevi için yapılan eğitim kısa sürede tamamlanacak. Ortak devriye görevi yakın zamanda başlanacak." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, İdlib’de terör unsurlarının geri çekilmesiyle ilgili planlandığı gibi devam ettiğini, taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı. Bakan Akar, Münbiç’teki ortak devriye görevleriyle ilgili, “Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak. Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak” dedi.