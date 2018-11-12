Milli Savunma Bakanı Akar'dan Hakkâri'deki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7 askerin şehit olduğu Hakkâri askeri üs bölgesindeki patlamada hiçbir dış etkinin söz konusu olmadığını söyledi. Akar, patlamayı yüksek basıncın neden olduğu alevin tetiklediğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkâri'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkâri'deki mühimmat patlamasıyla ilgili "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.