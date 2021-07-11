Millî Savunma Bakanı Akar: Yunanistan provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen tavrını sürdürmekte

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir." dedi.

Akari Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına, "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Akar şu ifadeleri kullandı:

"Barış için, istikrar için Yunan komşularımızın yayılmacı anlayışından bir an önce vazgeçmesi, uzlaşmaz, kışkırtıcı açıklama ve eylemlerine son vermesi en doğru yoldur."