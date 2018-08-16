T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, YÖK Başkanı ile 'bedelli'yi görüştü

Bedelli askerlikten yararlanacakların eğitimlerinde aksaklık oluşmaması için alınması gereken tedbirler görüşüldü

16 Ağustos 2018 10:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmaması için alınması gereken tedbirleri görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti.

Ziyarette genel konuların dışında, bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmadan bu haktan yararlanmaları için alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

ETİKETLER

Hulusi AkarYÖK başkanıbedelli askerlik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24