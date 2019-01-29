Milli Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan olası operasyon hakkında açıklamada bulundu. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır" dedi.

"Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir" diyen Akar. "Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir'' ifadelerini kullandı.