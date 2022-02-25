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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

25 Şubat 2022 16:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti. (DHA)

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