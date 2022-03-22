Millî Savunma Bakanı Akar: Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gelecek saatlerde gerçekleşebilir

Tahliyeler konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor." dedi.

"Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma söz konusu. İki ülke de bizim denizden komşumuz. Her iki ülke ile ilişkilerimiz mevcut. Bu çatışmanın bir an önce durmasını, bir ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın, huzurun bölgeye hâkim olmasını samimi bir şekilde temenni ediyoruz" diyen Akar, "İnsani yardım başta olmak üzere bugüne kadar bize düşen görevler neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Diğer taraftan tarafların konuşması, görüşmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.