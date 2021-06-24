Milli Savunma Bakanı Akar: Terör yuvalarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı; terör bitecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün sözde elebaşları işin nereye gittiğini anladılar. Bunu alttakilerin de anlayıp adalete teslim olmalarını bekliyoruz. Başka çıkar yok. Terör bitecek” dedi. Akar, "Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, “Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde, havada gerekli mücadeleyi vermek suretiyle asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına halel getirmemek, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Esas olan 84 milyonun birliği, beraberliği. Ayrılık-gayrılık yok, 84 milyon bir ve beraber. Bu birlik çerçevesinde paylaşıp, bölüşüp elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve güvenliğimiz, savunmamız bakımından yapılması gereken ne varsa bunları yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Mehmetçik teröristlerin ensesinde"

Terörle mücadele harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yurt içi ve sınır ötesinde büyük başarılar elde ettiğini belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün sözde elebaşları işin nereye gittiğini anladılar. Bunu alttakilerin de anlayıp adalete teslim olmalarını bekliyoruz. Başka çıkar yok. Terör bitecek. Irak’ın kuzeyinde terörü bitireceğiz. Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlar neredeyse Sinat-Haftanin’den, Metina’dan başlayıp Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk arkasından Gara, Kandil, Asos dahil neredelerse oradayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz. Bu inançla bu mücadele en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam ediyor. Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. İstihbarat raporları da söylüyor ki sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Mehmetçik teröristlerin ensesinde, bunların sonlarını getirmek için yapılması gereken neyse hepsini büyük bir kahramanlıkla yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.”