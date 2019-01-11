Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırında: Planlamalar yapıldı, hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak yapılması planlanan operasyona dair bilgi verdi. Akar, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Akar'ın Suriye sınırındaki askeri birlik ziyaretine Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı eşlil etti.

Akar burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"(Fırat'ın doğusu) Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı. Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor.''