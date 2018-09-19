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Milli Savunma Bakanı Akar: Son 45 gün içinde ele başları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirildi

Gaziler Günü Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı

19 Eylül 2018 16:44

Gaziler Günü Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Törende konuşan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadeleye ilişkin,  \"Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde ülkemiz  bir çok tehdit ve tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vatanımızın bütünlüğüne devletimizin bekasına asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen bu tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi maksadıyla yurt içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar  düzenlenmiş büyük başarılar elde edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsek şehit kalırsa gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürmektedir. En son terörist kalana kadar mücadele devam edecektir. Bu kararlı mücadelenin sonuçları şu şekilde: son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda, hava harekatlarında ele başları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Nerede olurlarsa olsunlar terör örgütü üyelerinin yeri tespit edilecek ve tamamı etkisiz hale getirilecektir. Ancak bu şekilde terörle mücadelemiz son bulacaktır\" diye konuştu. 

Görüntü dökümü
-Süleyman Soylu\'nun açıklaması 
- Hulusi Akar\'ın açıklaması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklaması
-Genel ve detaylar 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)  
 

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