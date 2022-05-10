Milli Savunma Bakanı Akar: “Sınırlar kevgire döndü” diyorlar, oysa hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye sınırından düzensiz göçmen geçişine ilişkin olarak konuştu. “Sınırlar kevgire döndü!” ifadesine tepki gösteren Akar, “Oysa hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor” dedi. Akar, “Hudutların korunmasını millî bir mesele olarak görüyoruz. Bunun polemik konusu yapılmaması lazım. Sadece hudut değil, savunma ve güvenlik millî bir konudur ve bunun günlük politikanın dışında tutulmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Bakan Akar, “Düzensiz göçmen/terörist geçişi ile kaçakçılığın engellenmesi için sınır güvenliğinde aldığımız tedbirler ile caydırma, görme, bulma ve engelleme vazifelerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Burada ciddi bir operasyon, emek ve çalışma söz konusu” dedi.

Siyasetçilerin, ekranlara çıkan emekli generallerin “sınırımız kevgir gibi” sözlerine sitem eden Akar, şunları kaydetti:

“Bilgi sahibi olmadan kanaat belirtmek doğru değil, entelektüel ahlaka da uygun olmuyor. Bu kadar açıklama yapılıyor, bu kadar izahatta bulunuluyor. Ama yalan haberler, sahte videolarla dezenformasyon yapılıyor, farklı algılar oluşturulmak isteniyor. Bunlar belli zamanlarda periyodik olarak yapılıyor. Bunların kaynağı içeriden ve dışarıdan, karışık. Amaçları Türkiye'nin dengesini, Silahlı Kuvvetlerin insicamını bozmak, terörle mücadeleyi akamete uğratmak. Bu yapılan dezenformasyon ile Türkiye'de dolaşan tüm yabancıların kaçak olduğu, sınırlarda bir engelleme olmadığı algısını yaymak istiyorlar. ‘Sınırlar kevgire döndü!' diyorlar… Oysa hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Hudutların korunmasını millî bir mesele olarak görüyoruz. Bunun polemik konusu yapılmaması lazım. Sadece hudut değil, savunma ve güvenlik millî bir konudur ve bunun günlük politikanın dışında tutulmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz.”

“Sınırlar kevgire döndü” tepkisi: Mehmetçiğin emeğine saygıdan başka bir şey istemiyoruz

Mehmetçiğin 8,5 metre karda eksi 32 derecelere varan hava şartlarında görevini yaptığını anımsatan Akar, “sınırlar kevgire döndü” diyenlerden beklentisini de, “Mehmetçiğin emeğine saygıdan başka bir şey istemiyoruz” diyerek açıkladı.

“Sığınmacıların güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için her türlü çaba ülkemizce gösterilmekte”

Türkiye'deki göçmen sayısının dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bine düştüğünü söyleyen Akar, şunları söyledi:

“Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Biz tarihimize, geçmişimize, atalarımıza yaraşır bir şekilde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bizim yaptığımızı kimse yapamadı.”

2. Hudut Alayı görev bölgesindeki koşulların İran sınırında da büyük ölçüde tamamlandığına dikkat çeken Akar, güncel güvenlik konularında da şu açıklamaları yaptı:

ABD'ye uyarı: Büyük dağın büyük kışı olur

“Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru parçalandı. Biz oraya müdahale etmeseydik, terör oluşumlarını es geçseydik şu anda çok ama çok farklı problemlerle uğraşıyor olacaktık. Bunun kıymetinin, öneminin bilinmesi lazım. PKK eşittir YPG. Bunu herkese söylüyoruz. “PKK ile YPG ayrıdır” demek bizim aklımıza hakarettir. Tırlarla, uçaklarla tonlarca yardım gidiyor ve bunları yaptıktan sonra “müttefiklik” diyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. 10 sene oldu oradaki bataklığa saplandılar. Büyük dağın büyük kışı olur, büyük yanlış yapıyorlar.”

“Terörist nerede ise hedef oradır”

“Terörle mücadelede yeni bir konsepti hayata geçirdik, o da ‘teröristi yerinde, kaynağında etkisiz hâle getirmek'. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 73 terörist etkisiz hâle getirildi ancak rakamın çok daha fazla olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar hem istihbarat raporlarında hem de yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor. Terör örgütü kayıplarını saklamaya çalışıyor. Operasyonda 10 şehidimiz var. Toplam 538 mayın ve el yapımı patlayıcı ile 77 sığınak ve 25 mağara temizlendi. Teröristler Zap bölgesine iyice yerleşmişlerdi. Oraya giremeyeceğimizi zannettiler. Hedefleri, kara ve hava ateş destek vasıtalarımızla vurmaya devam ediyoruz. Terörist nerede ise hedefimiz orasıdır. İnşallah kilidi vuracağız. Terör örgütünde ciddi bir çöküş var ama en son terörist etkisiz hâle gelmeden terör bitti diyemeyiz.”

Ukrayna-Rusya savaşı: Ortadayız

“Bir devlet olarak ortadayız, bunun desteklenmesi, takdiri önemli. Oradaki insanlarımızın tahliyesi önemli. İnsani durumun daha da kötüleşmemesi için bize düşen insani görevi yapalım dedik, yapmaya devam ediyoruz. Biz Montrö çerçevesinde Boğaz'dan herhangi bir savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar Boğaz'dan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö'ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Karadeniz'in stratejik rekabet alanına dönüşmesini istemiyoruz.”

Savunma sanayii: Cin şişeden çıktı

“Savunma sanayisinde cin şişeden çıktı. Yerlilik ve millîlik oranının yüzde 80'lere yükseldiği bu dönemde; Türk Silahlı Kuvvetleri olarak insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir.”

“F-16 konusu olumlu sonuçlanabilir”

“ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda Yabancı Askerî Satışlar kapsamında süreci başlattık. Konuya ilişkin Kongre'den gelen bir soruya ABD Dışişleri Bakanlığı bir mektupla yanıt verdi. Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması. F-16 konusunun olumlu sonuçlanması mümkün mü? Mümkün. Muhtemel mi? Muhtemel. Ama kesin mi? Değil. Süreci yakından takip ediyoruz. Biz yeni F-16'ları alırsak kendi Milli Muharip Uçağımız üretilene kadar Hava Kuvvetlerimiz ciddi şekilde rahatlayacak.”

Fransa ve İtalya'yla hava savunma sistemi

“Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesine ilişkin de Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile biz de iki ülkenin savunma bakanları ile görüştük. Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını değerlendiriyoruz.”

Yunanistan açıklaması: Bu silahlanma Türkiye için az, savunma için fazladır

“Yunanistan ile olan ilişkilerimizde uluslararası hukuka saygılıyız ve daima iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Mevcut sorunlarımızın barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz. Yunanistan ile yaşanan sorunlarda biz milyon kere haklıyız. Ne tarihte ne günümüzde dünyanın hiçbir yerinde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke yok. Lozan Anlaşması'na aykırı olarak 16 ada silahlandırıldı. Yunanistan provokatif eylem ve söylemlerine devam ediyor. Belli dönemlerde artırıyor. Yunanistan'ın ihlallerine karşı misli ile mukabelede bulunuyoruz. Biz konuşalım, görüşelim, sorunları diyalogla çözelim diyoruz ama hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizi ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Bu silahlanma gayreti ile Yunanistan ciddi bir maliyetin altına giriyor. Ekonomik durumları zaten malum. Bu şartlar altında bu tür abartılı bir silahlanma gayretinin getireceği mali külfetin, zararının komşu Yunanistan halkına olacağını görmek lazım. Bunu Türkiye için yapıyorlarsa az, savunma için yapıyorlarsa fazla. Biz uzattığımız dostluk elini tutun diyoruz ama haklı olduğumuzu bildikleri için masaya gelmiyor, kaçıyorlar. Türkiye'nin dostluğu önemli. Biz barış için daima bir adım önde olacağız.”