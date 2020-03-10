T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

10 Mart 2020 21:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakata ek protokolün uygulanması konusu ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü

Akar'ın görüşmesi öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı D. Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.

ETİKETLER

Hulusi AkarSergey ŞoyguRusya Savunma BakanıSavunma BakanıMilli Savunma BakanıGenelkurmay Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24