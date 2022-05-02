T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

02 Mayıs 2022 19:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından; insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

hulusi akarrusyasergey şoygu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24