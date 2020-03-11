Millî Savunma Bakanı Akar: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki gelişmelerle ilgili olarak Rus askeri heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, görüşmelerin olumlu geçtiği mesajını verdi.

Bakan Akar, Rus askeri heyetiyle yapılan görüşmeyle ilgili olarak "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

vAkar, M-4 karayolu üzerindeki Türk-Rus ortak devriyesinin 15 Mart'ta başlamasının planlandığını söyledi. Akar, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu: "Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İdlib'deki ateşkese yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Haseki'de taciz ateşi olmuştu. Gerekli uyarılar yapıldı. Sürekli temas halindeyiz. Biraz önce Hulusi Paşamızla sohbet ettik. Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli bir şekilde açılması noktasında alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Geçici olan bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.