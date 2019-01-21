Milli Savunma Bakanı Akar: PKK eşittir YPG

Kara Harp Okulu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK eşittir YPG" dedi. Akar devamında "Bu konuda hiçbir şüphe yoktur" ifadesini kullandı.

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bazı düzenlemeler yapıldı ve Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Burada bizim ilkelerimiz; aklı ve bilimi esas alacağız, savaşçı ruh ve üstün fiziki yetenek için imkanlarımızı seferber ediyoruz" diyen Bakan Akar, "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayımız azalsa da çok daha güçlendiğimizi gördük. Şimdi aramıza katılan subaylarla çok daha güçlü olacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

Akar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Burada bir subayda, bir askerde nelerdir diye baktığımızda; bir istekli, iki yetenekli ve ahlaklı personele ihtiyacımız var. Bizim de görevimiz istekli olmayanı isteklendirmek, yetenekleri geliştirmek bizim görevimizdir.

"Şanlı tarihimizde bunun çok önemli örnekleri var. Bu büyük komutanların kazandığı zaferler tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Şu anda birçok arkadaşımız yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürmekte. Bu arkadaşlarım da tarihteki müstesna yerlerini almaktadır.

"24 Temmuz 2015'te büyük bir hava harekatı başlamış bulunuyor ve bu operasyonlar aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TSK mensupları girilemez denen yerlere girmiş, ulaşılamaz denen yerlere ulaşmışlardır. Teröristlere büyük bir darbe vurulmuştur. Teröristler bazı il ve ilçelerde çukur eylemlerine başlamıştır. TSK, polisimiz, jandarmamızla ve adli kurumlarımızla o hainleri o alçakça açtıkları çukurlara gömmüşlerdir.

"15 Temmuz'da hain darbe girişimi gerçekleşmiştir. TSK, üzerindeki sıkıntıları 1 ay içinde atmış ve Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştır. Göğüs göğse çatışmalar yaşanırken, DEAŞ'lı teröristler de o çukurlara gömülmüşlerdir. 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir koalisyon gücü TSK'nın yaptığı gibi DEAŞ'la göğüs göğse mücadele etmemiştir. Hemen akabinde Zeytin Dalı Harekâtı düzenlenmiştir. Burada 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"Akıl ve bilimi esas alacağız. Akıl ve bilim çerçevesinde bütün çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Diğer bir aradığımız özellik de savaşçı ruh, üstün fiziki özellikler. Öğrencilerimizin bazı düşünce kalıplarına ulaşmış olması lazım. Bunlar; müşahede, muhakemedir.

"Biz bu coğrafyada varız ve olmaya devam edeceğiz. Bu silahlı kuvvetlere emir komuta edecek subaylar da büyük önem kazanmakta. En iyi imkanlar için devletimiz her türlü imkanı seferber ediyor. Biz subaylarımız için ne kadar yatırım yapsak azdır. Bunun bilincinde hareket etmekteyiz.

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bazı düzenlemeler yapıldı ve Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Burada bizim ilkelerimiz; aklı ve bilimi esas alacağız, savaşçı ruh ve üstün fiziki yetenek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. En önemli husus da bizim faaliyetlerimizi yürütürken ciddiyetle işimize önem vermemiz, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Bizim için her bir Harbiyeli çok önemli.

"Modern hayatı, modern harp ortamının, savunma ortamının bilgisine sahip olacağız. Bunun için de çok yönlü ve müşterek hareketin öğrenilmesi lazım ve etkin bir biçimde uygulanması bizim için çok önemlidir. Arkadaşlarım bizim için her bir Harbiyeli çok önemlidir. Eğitim, öğrenim ve özlük haklarıyla ilgili asil devletimizin verdiği hakları, fırsatları kullanmak için gayretlerimiz sürüyor.

"İçimizdeki hainler temizlendikçe sayımız azalsa da çok daha güçlendiğimizi gördük. Şimdi aramıza katılan subaylarla çok daha güçlü olacağımızı biliyoruz.

"Yiğit gençlerimizi bekliyoruz. Müthiş imkânlar, müthiş fırsatlar sizleri bekliyor."