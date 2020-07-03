Milli Savunma Bakanı Akar: Libya, Libyalılarındır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye ile Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan mutabakat muhtırası görüşmeleri için gittiği Libya'da yaptığı açıklamada "Libya Libyalılarındır diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya’nın başkenti Trablus’a gitti.

Bakan Akar beraberinde Orgeneral Güler ile temasları kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

"Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık"

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın’ talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum, her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz bundan kimsenin şüphesi olmasın“ dedi.