Milli Savunma Bakanı Akar: Kandil'in artık ışıkları söndü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hedefimiz Kandil” açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olası bir Kandil operasyonu konusunda, "Teröristler neredeyse biz orada olacağız ve bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Kandil’in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

“Bu kapsamda son olarak başlattığımız Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatı da planlandığı şekilde bölgedeki zor arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktılar, yıkmaya devam ediyorlar. Yapılan mücadele kapsamında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi. O bölgedeki mağaralar, inler, barınakların hepsi tek tek kontrol ediliyor ve teröristlerin başlarına yıkılıyor. Bizim mücadelemizde bugüne olduğu gibi bir farklılık yok. Biz teröristle mücadele ediyoruz. PKK/YPG teröristtir, DEAŞ teröristtir ve bunların, ülkemize, milletimize, sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için yapılması gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız, hava kuvvetlerimiz, personelimiz yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptı, yapmaya devam ediyor."

"İsrail askerinin yaptığı gibi faaliyetimiz asla söz konusu değil"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde, insan haklarına saygılı, çevreye, masum insanlara zarar vermeden gerçekleştirdiğini söyleyen Akar, "İsrail yönetiminin, askerlerinin yaptığı gibi uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak herhangi bir faaliyetimiz asla söz konusu değil. Çok açık ve net bir şekilde, bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir, teröristle yapılan mücadeledir. Biz bunu sürdürürken başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. İyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz. Bu çerçevede mücadelemizi ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yunanistan'da 19 Mayıs'ın sözde Pontus soykırımı olarak anılmasına, 'provokasyon' diye tepki gösteren Bakan Akar Yunahistan ile temaslar konusunda şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarımızı tahrip için gayret gösteriyorlar"

"İstişari görüşmeler, ayrıştırma görüşmeleri başlamış ve devam ederken, önümüzdeki hafta uzaktan da olsa güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla görüşmemiz olacak. Kendilerini dördüncü toplantının yapılması için Ankara’ya beklediğimizi bir kez daha ifade edeceğiz. Bu çalışmalar sürerken 19 Mayıs’ta Yunan bazı siyasilerin, askerlerin gerçekten mesnetsiz, yakışıksız, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan bir takım ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar tam anlamıyla provokasyondur. İyi niyetli çalışmalarımızı tahrip etmek için adeta ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.”

"Görüşmelerden kaçma gayreti"

Türk tarihinin çok açık olduğunu söyleyen Akar, “Bugün olduğu gibi dün atalarımız da insan haklarına, insan haklarına saygılı davranmışlardır, biz de aynı şekilde davranmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra özellikle 1919-1921 yılları arasındaki Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor. Hal böyleyken Türkiye’yi, asil milletimizi pervasız, sorumsuz şekilde, bu görüşmelerin başladığı bir dönemde suçlamak, gerçekten görüşmelerden kaçmak, karşılıklı siyasi sözlerin ertelenmesi, tahribi için yapılan gayrettir” ifadelerini kullandı.

İsrail'e çağrı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Akar, “İsrailli yöneticilerin insan haklarını göz önünde bulundurmaları, uluslararası hukuka saygı göstermeleri, Filistinli kardeşlerimizin haklarına saygı göstermeleri lazım. Bütün bu zulmü, mezalimi izleyen ve her zaman dillerinden düşürmedikleri ‘insan hakları ve uluslararası hukuku’ unutan dünya kamuoyunun da ülkelerin yöneticilerinin de bu hususa bu şekilde yakından bakmalarını bekliyoruz” dedi.

"Kandil'in ışıkları artık söndü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hedefimiz Kandil’ açıklamasını anımsatan gazetecilerin, "Bunu bir operasyon sinyali olarak algılayabilir miyiz’?" sorusu üzerine Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söylerken, şöyle konuştu:

"Takriben 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Teröristler neredeyse biz orada olacağız ve bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Kandil’in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz. Bunun bir an önce anlaşılmasını ve adalete teslim olmalarını bekliyoruz.”