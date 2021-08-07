Milli Savunma Bakanı Akar: Kabil Havalimanı'nı işletmeye talibiz; temaslarımız sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası havalimanını işletmeye talip olduğunu ve bu doğrultuda temasların sürdüğünü ifade etti.

Akar, "Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor" dedi.

Savunma Bakanı ayrıca, "Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Akar, MSB'nin yangınla mücadele çalışmalarına 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi, 4 helikopter, 50’den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600’den fazla personelle katkı sağladığını bildirdi.