Millî Savunma Bakanı Akar: Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti" açıklamasını yaptı.

Akar, Kars’ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda konuştu. Akar, ”Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti" diyen Akar, "Asil milletimizin hakkının hukukunun zerre kadar çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Akar, "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetleri'nin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Olayları tırmandırıcı dilden vazgeçmeliler"

Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri de değerlendirdi. "Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunları her seferinde Türkiye ile AB veya ABD arasında gibi göstermekten vazgeçmeliler" çağrısında bulunan Akar, şöyle devam etti:

"Olayları tırmandırıcı dilden vazgeçmeliler. Yunan komşularımızın böyle yaparak bir yere varamayacağını bilmeleri lazım."

Akar, Libya'da yaşananlarla ilgili olarak ise "Libya, Libyalılarındır. Amacımız tek Libya" değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Covid-19'la mücadele konusunda TSK'nın dünya orduları içinde ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.