Millî Savunma Bakanı Akar: Hafter'in Libya'dan ayrıldığı yönünde haberler var

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Ordusu Kumandanı Halife Hafter'in Libya'dan ayrıldığına ve şu anda başka bir ülkede bulunduğuna dair haberler olduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan Akar, "Aldığı gayri hukuki desteklerle Hafter'in başarılı olma ihtimali zaten yoktu." ifadelerini kullandı

Akar, "Hafter'in Libya dışında, başka bir ülkede olduğu yönünde gelen haberler var" dedi.

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Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, Pazartesi günü Washington'da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) toplantısında yaptığı konuşmada Libya Ulusal Ordu komutanı Halife Hafter'in 'özel jetiyle Pazar günü Venezuela'ya gittiğini' iddia etti ama bu iddia daha sonra ekibi tarafından "Hafter'in değil, özel jetinin gittiğini teyit ediyoruz" olarak düzeltildi.

Libya'da Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin güçlerine karşı üst üste yenilgiler alan Hafter kuvvetlerinin Trablus kuşatması efektif olarak sonra ermiş, ülkenin kuzeybatısı üzerindeki topraklarını neredeyse tamamıyla kaybetmişti.