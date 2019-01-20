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Milli Savunma Bakanı Akar: Fırat'ın doğusu için planlar yapıldı, zamanı gelince gereken yapılacak

"Lojistik desteğimiz tam"

20 Ocak 2019 21:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılında açıklamalarda bulundu.

Akar, "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir" ifadesini kullandı.

"Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam" diyen Akar şöyle devam etti:

"(Fırat’ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."

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