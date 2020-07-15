Millî Savunma Bakanı Akar: FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişiminde dönemin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla, azimle devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak, her mağaraya girecek ve bu teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Akar, Doğu Akdeniz'de bir Fransız gemisinin taciz edildiği" iddiasına yönelik "Tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin, "Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır." ifadesini kullandı.