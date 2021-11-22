Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan yetkililer, 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer, sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak, 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı video konferans toplantısı düzenlendi.

"İnsanlık suçu, vicdansızlık"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Biz, hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, oradaki haklarımızı savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tüm faaliyetlerini makul, mantıklı ve soğukkanlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu şekilde davranırken, Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer, sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak, 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor. Fakat gerçekte saldırganın, yayılmacının kendileri olduğunu, tarih de günümüzdeki gelişmeler de açık bir şekilde gösteriyor."

Yunan yetkililer tarafından tarihe, hukuka ve günlük hayata aykırı söylemlerin ortaya atıldığına işaret eden Akar, "İnsan haklarından bahsediliyor, ancak Yunan Sahil Güvenliğinin, savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmeleri, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır. Böyle bir ortamda iken olayları çevirip Türkiye'ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakarlık, ikiyüzlülüktür." görüşünü paylaştı.