T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: İsrail'in saldırıları insanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır

12 Mayıs 2021 22:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldırılarına ilişkin, "Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır." açıklamasını yaptı. 

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, sınır birliklerinde incelemelerde bulundu, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

- İdlib'de huzur ve güvenliği bozmaya teşebbüs eden tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Onlarla mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek.

- (İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları) Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır.

hulusi akarisrailfilistin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24