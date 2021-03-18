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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye: Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum

18 Mart 2021 20:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Akar, "Biz hazırız, doğru olan da budur" dedi.

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