Millî Savunma Bakanı Akar: Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır.” açıklamasını yaptı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın “S-400 sorunu ve yaptırımlar var gündemde. ABD ile ilişkilerde nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?” sorusuna Akar, “Amerika ile yıllara dayalı münasebetlerimiz var. Yüzlerce husus arasından S-400’ü alıp kilitlerseniz olmaz. FETÖ’yü istedik verdiniz mi, hayır. S-400 bizim için tercih değil, zorunluluk. 83 milyon vatandaşımızın güvenliği söz konusu. Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG... Bunun anlaşılması şart. Beklentimiz mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması.” yanıtını verdi.

“Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı”

Akar, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.” dedi.

"Türkiye terör koridoruna müsaade etmedi"

Akar, “Terör koridoru eşittir sözde bir devlet teşekkülü. Bu koridora müsaade etmedi Türkiye. Parçalayıp attı. Bu yapılmasaydı bugün çok farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktık. Türk ordusu gittiği yere barış, huzur ve istikrar getiriyor. Mehmetçik mazluma, masuma, haklıya siperdir.” diye konuştu.

Akar sorulara şu yanıtları verdi:

"Ermenistan tercihlerini doğru yaparsa barışın paydaşı olabilir"

"-Azerbaycan zaferinin ardından ortaya çıkan en önemli husus nedir size göre?*

44 günlük bir harekât. Bu harekâtın en önemli etkisi şu oldu: İki ülke de “iki devlet tek millet” bilincini çok daha iyi kavradı. Bu bilinç oturdu. Bundan sonra Ermenistan tercihlerini doğru yaparsa barışın paydaşı olabilir.

"Hafter başına geleceklerden korkuyor"

-Libya’da Hafter’in tehditleri gündemde. Sizin çok sert cevabınız oldu Hafter’e karşı... Hafter konusunda ne düşünüyorsunuz?

Hafter, aslında bir piyon, bir kukla... İnsanlık düşmanı. Kendi kendine sözde mareşal unvanı verdirten biri. Üçüncü devletlerin kullanmak istediği profile uygun. Arkasında kimlerin olduğu biliniyor. Birilerine uşaklık yaparak Libya’yı istikrarsızlığa sürüklemeye tevessül ediyor. Hafter başına geleceklerden korkuyor. Libya’da birçok toplu mezar ortaya çıktı. 200’den fazla ceset var. Alçakça yapılan hastane, okul saldırıları söz konusu. Uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gibi hususlar onu tedirgin ediyor. Bazı ülkeler de bu insanlık düşmanı adama destek çıkıyor.

"Yunanistan kapı kapı dolaşıp tezvirat yapıyor"

- Yunanistan’la Türkiye arasındaki gerilimde son durum nedir?

Yunanistan, son üç ayda 49 NAVTEX ilan etti, sadece ikisinde faaliyet gösterdi. Sorun olarak aktardığı tüm argümanlar, kendi üretimi. Türkiye’yi sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. 'Oturalım konuşalım' dediğimizde görüşmeye yanaşmıyor. Kapı kapı dolanıp yalan dolan üzerinden tezvirat yapıyor."