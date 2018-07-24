Milli Savunma Bakanı Akar: Bedelli Askerlikte temel eğitimin süresi değişebilir

Dün yapılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifiyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı 21 güne indirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün (24 Temmuz 2018) yaptığı açıklamada temel eğitim süresinin uzayıp kısalabileceğini belirterek, "Kaldırılması uygun olmaz. Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan ve muhalefet partilerinin tepkisinin çeken 21 gün şartı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi. Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet tepkili



Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 21 gün askerlik hizmeti şartı, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti. Bahçeli bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 gün şartı (daha sonra 21 güne indirildi) ile ilgili dört gün önce kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madembedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir" ifadesini kullanmıştı.



CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da dün düzenledği basın toplantısında bedelli askerlikte 21 şartına ilişkin "21 güne indirmişler temel eğitim süresini. Bunun bir anlamı yoktur, temel eğitimin de kalkması gerekir" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi. Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirilirken ücret 15 Bin TL yaş sınırı 25 olarak kabul edildi.

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