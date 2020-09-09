Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar'ın "Türkiye’nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliğini" aktardığı belirtildi.

Öte yandan Akar'ın, "Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldu-bittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceğini" ifade ettiği aktarıldı.