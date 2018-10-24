Milli Savunma Bakanı Akar: Akdeniz'de ikinci tacize müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Akdeniz’de Türk gemilerine yapılan tacizlerin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akar’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İkinci tacize asla müsaade etmeyeceğiz. Hazırlıklarımız bu konuda tamamdır. Gerek KKTC’nin gerekse Türkiye’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Komşularımızdan her türlü provokasyondan uzak durmasını bekliyoruz.

(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartma çalışması) Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız.

Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır. Tarafları aklı selime davet ediyoruz. Biz meselelerinin barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız.

(Soçi mutabakatı) Soçi’de varılan anlaşma sonucunda 20 km alanda 10 Ekim’e kadar ağır silahların çekilmesi tamamlandı. Burada harekat merkezinin kurulması, Ruslarla birlikte çalışılması konusunda mutabık kalındı. Ağır silahların ve radikallerin büyük bölümü çekildi. Ruslarla yakın koordinasyon içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Böylece göçe karşı tedbir almış oluyoruz. Bu cumartesi günü Rusya Bakanı ile görüşme imkanımız olacak.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik şuana 672 306 gencimi elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. İhtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirler alındı.

Askerlik sistemi

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimizi var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede cumhurbaşkanımıza takdim edeceği en kısa sürede. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.