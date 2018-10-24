Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı; askerlik sistemi değişiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistem umduğunu belirterek "Umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı yayında yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bedelli askerliğe 672 bin 306 kişi başvurdu"

Akar, bedelli askerlikle ilgili "Şu ana kadar 672bin 306 gencimiz elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim edenlerin sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacak. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız" dedi.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar şu şekilde:

-(Ege'de 12 mil tartışması) Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız."



-(Ege'de 12 mil tartışması) Biz ordumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıcak çatışmaya dönüşmeden, meselelerin görüşmeler yoluyla, barış yöntemleriyle çözülmesinden yanayız."

(Ege'de 12 mil tartışması) Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz.

"Yeni tacize müsaade etmeyeceğiz"

-(Doğu Akdeniz'de Türk gemisine taciz) Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz

"Rusya Savunma Bakanı ile İdlib'i göreceğiz"

-İdlib'deki süreç) Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.

-İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı.

-15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz.

-Hiçbir şekilde Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz.

- Münbiç'te Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep’te devam etmekte.



-Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi.