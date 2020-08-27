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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

27 Ağustos 2020 16:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke heyetlerinin katıldığı görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi David Satterfield da yer aldı. Görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz konuları başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da görüşme vesilesiyle Bakanlığı ziyaret eden ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da hazır bulundu."

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