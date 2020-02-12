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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü: Açıklamalar memnuniyet verici

"Hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi"

12 Şubat 2020 20:15

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra, iki savunma bakanı arasındaki ilk önemli görüşme niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından 'Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı'na katıldığı bildirildi. Bakan Akar'ın, İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer aldığı, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştüğü belirtilerek, şöyle dendi:

"Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi."

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