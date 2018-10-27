Milli Savunma Bakanı Akar: 3 yılda 14 bin 694 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, “24 Temmuz 2015’te başlattığımız mücadelede 24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

“Her taşın altına bakılıyor”

“Yurt içinde terörist odaklara gerekli darbeler vurulduğunu” ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakılıyor. Mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terör bitecek, terörle mücadele bitecek. Terör bitmeden mücadele bitmeyecek.”

“Tepedekiler de işin ne noktaya geldiğinin farkında. Sınır ötesindeki mücadele de devam ediyor, geri durmamız mümkün değil. Bu manada Kandil ve Sincar dahil hepsini yakından takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilmeden de mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Dileğimiz, temennimiz o.”