Milli Savunma Bakanı açıkladı; askere yemek verecek şirket belli oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını söyledi. Haberin ardından Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş hisseleri yüzde 9 artışla 127,7 liraya çıktı. Bakan Canikli aynı zamanda süt ihalesini de Pınar Süt'ün aldığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi. Son zamanlarda askerlerin yemekten zehirlenmesi vakalarının artması dolayısıyla bu alanda düzenleme ihtiyacı doğmuştu.

Kerevitaş'ın TSK'ya yemek sağlayacağının açıklanmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değerlendi.

Kerevitaş hisseleri saat 11:58'de yüzde 10,85 primle 129,80 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,62 yükselişle 118.244 puanda yer aldı.

Kerevitaş paylarındaki hızlı yükseliş sonrası devre kesiciler çalıştı.

Murat Ülker de hissedarı

Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş'ın yüzde 46,1'i Yıldız Holding'e, yüzde 10,34'ü Ufuk Yatırım A.Ş'ye, yüzde 9,98'i Murat Ülker'e, yüzde 8,13'ü Ahsen Özokur'a, yüzde 7,3'ü Trade Turk Gıda'ya, yüzde 18,03'ü ise halka açık.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ'NİN KONUŞMASINDAN NOTLAR;

O ürünü piyasada bir marka altında üreten, kendini ispat etmiş firmaları çağırarak bu alımları yapacağız. Somut olarak diyelim beyaz peynir, süt, yumurta, bunlar ihtiyacımızı karşılayacak şekilde herhangi bir kamu kurumu tarafından üretilmemektedir. Bunları biz piyasadan temin etmek durumundayız.

Bunların alımlarıyla alakalı diyelim beyaz peynir... Beyaz peynirde rafta ürünü olan firmalar belli. Aşağı yukarı 14-15 firma söz konusu, isim vermeyeyim burada.

Biz bu firmaları doğrudan davet ediyoruz ve yarışmayı onlar arasında yapıyoruz. En son organik süt alımında... Önce yumurtayı vereyim. Toplam Türkiye'de üretimi yapan 14 adet firma bulunmaktadır. Tamamıyla bağlantıya geçtik, 6 tanesi ilgilendi, teklif vermek istediğini belirtti. Sonunda en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temini noktasında işi almış oldu.

Yine organik süt ile ilgili olarak da burada sınırlı sayıda firma bu konuda, 11 firma söz konusu. Bu firmalardan 3 tanesi ilgilendi. Bu üç firma davet edildi ve organik süt üretimi temin-tedarik işini en düşün fiyatı veren Pınar Süt aldı.

Yine aynı şekilde balık-konserve işinde bu konuda isim yapmış 3 firmayı davet ettik. Dardanel, kerevitaş ve bir de Pınar. Bunları yarıştırdık Kerevitaş aldı. Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla kalitesi tanımlanmış ürün mehmetçiğin önüne ulaşacak.

Bu marka belli bir garantinin adresi görevini ifade edecektir.

TSK'ya verdikleri ürünlerin kalitesi konusunda gerekli hassasiyetleri göstereceklerdir. Aksi durum söz konusu olduğunda markalarının zarar görmesi söz konusudur.

Eğer dışarıdan aldığımız ürünleri önümüzdeki dönemde kamu kuruluşları üretilmeye başlanırsa, piyasadan bu yöntemle, firmaların çağrısıyla uyguladığımız o yöntemi terk ederek bunları da o kuruluşlardan almaya başlayacağız.