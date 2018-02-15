Milli Savunma Bakanı: ABD, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceğini söyledi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile yaptığı görüşmede YPG'ye verilen desteğin son bulması gerektiğini söylediğini belirterek, "ABD, YPG'yi PKK'dan ayırabileceklerini, hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediğini" aktardı.

Bakan Canikli ile mevkidaşı James Mattis, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Canikli, PYD/YPG'nin, PKK'nın organik bir parçası olduğunu belgeleriyle ABD Savunma Bakanı Mattis'e aktardıklarını bildirdi.

Canikli sözlerine şöyle devam etti:

''PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ve bu durumun da Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik. ABD'nin Türkiye ile müttefikiyle çalışması gerektiğini ifade ettik. Mattis'in yaklaşımı bu örgütü (YPG'yi) PKK'dan ayırabilecekleri şeklinde PKK'ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını hiçbir zaman PYG ve PYD'nin PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını hele PKK'ya karşı mücadele ettirilmelerinin mümkün olmadığını söyledik. PYD ve YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri bizim açımızdan tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde bir kabulleri var. PYD ve YPG'nin SDG içerisinde tamamen temizlenmesi gerektiğini ifade ettik. Beklentimizin terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu doğru yöntemin bu olduğunu kendilerine ifade ettik. Mattis, YPG'nin DAEŞ'le ittifak yapmayacağını söyledi. PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, SDG bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik.

ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadele hususundaki hassasiyetine saygı duyduklarını ifade ettiler. PYD/YPG terör örgütü ile ilgili olarak onların SDG içerisinden çıkartılması konusunda bir kararlılık görmedim. YPG ve PYD'nin de PKK gibi bir terör örgütü olduğu gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya konulunca da oradan bir çıkış yapmaları gerekiyor.

Sayın Mattis, PKK terör örgütü ile Irak'ta yapılan, yapılacak olan mücadelede bundan sonraki dönemde kendilerinin aktif, daha somut, net destek vereceklerini, özellikle istihbarat bağlantılı olacak şekilde destek vereceklerini de ifade etti.

Silahların geriye alınması konusunda bir plan üzerinde çalıştıklarını ifade etti sayın Mattis. Özellikle ağır silahlar. Bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu silahların Türkiye’ye yönelmesi muhtemeldir. Nitekim Afrin’de gördük. Ama hiçbir şekilde orada Afrin’de terörist unsurlara hiçbir silah desteği mühimmat sağlamadıklarını ifade etti Mattis. PYD-YPG’ye Afrin’de Türkiye’ye karşı faaliyet içerisinde olan terör unsurlarına karşı silah mühimmat desteği sağlamadıklarını ifade etti.

"Kullandıkları silahlar var ama kimin verdiğini bilmiyoruz"

YPG’nin silahlandırılmış olduklarını ve aynı zamanda ciddi bir orada savunma altyapısı çalışmalarını gerçekleştirdiğini tespit ettiğimizi söyledik. Ve birileri de bu silahları verdi sonuç itibariyle. Kullandıkları silahlar var ama kimin verdiğini bilmiyoruz. Amerika bu silahlar bana ait değil dedi. Tabi aksini ortaya koymadığımız sürece sonuç itibariyle müttefikimizin bu beyanına itibar ediyoruz. O araştırmalarımız devam ediyor. Silahların kim tarafından, hangi ülke, ülkeler ya da yapılar tarafından sağlandığının tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor"