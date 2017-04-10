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Milli Savunma Bakanı: 20 ayda 10 bin terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

"Teröristlerden 7 bin 71'i ölü, bin 20'si yaralı, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi"

10 Nisan 2017 17:33

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin terörle yoğun bir şekilde mücadele ettiğini belirterek "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanı  Işık, İzmit Polis Evi’nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutladı.

Bakan Işık, yaptığı konuşmada, bu toprakların kolay vatan olmadığına işaret ederek, "Herhalde kutsal toprakların dışında en değerli toprakların üzerinde yaşıyoruz. Çünkü uğruna en çok şehit verilen topraklar bu topraklar. Bize düşen en önemli iki görev, şehitlerimizin ailelerine karşı sorumluluklarımızı en üst düzeyde sonuna kadar yerine getirmek ve şehitlerimize layık olmak. Allah'a hamd olsun devletimiz şehit ailelerini hiç yalnız bırakmıyor. Bizler de şehit ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu ülkenin huzuruna kasteden, bu ülkenin güvenliğine göz diken her birinin gözünü oymak, onları eylem yapamaz hale getirmek ve 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' ifadesiyle bunlara gereken dersi vermek hepimizin vatan borcudur." diyen Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Malazgirt'ten beri binlerce on binlerce şehidimiz var. Ve maalesef şehit vermeye devam ediyoruz. Çünkü hala vatanımızın üzerinde gözü olan birtakım odakların olduğunu biliyoruz, bunlara karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz."

 

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Milli Savunma BakanıFikri Işık10 bin terörist etkisiz hale getirildi

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