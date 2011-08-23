-Milli savaş uçağı projesi imzalandı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında ''Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak Kavramsal Tasarım Projesi'' sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ Balgat Tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Milli Savunma Bakanı (MSB) İsmet Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ile birlikte Genelkurmay, MSB, SSM, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve savunma sektöründen askeri ve sivil yetkililer katıldı. Savunma Sanayii İcra Komitesinin 15 Aralık 2010 tarihindeki toplantısında; Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020'li yıllardan sonraki jet eğitim uçağı ve muharip uçak ihtiyacının milli geliştirme projesi olarak karşılanması amacıyla ilk aşamada kavramsal tasarım yapılması için TUSAŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu kavramsal tasarım projesine ait sözleşme ve ilgili dokümanlar hazırlandı ve taraflarca müzakere edilerek üzerinde uzlaşma sağlandı. Süresi 2 yıl olan sözleşme kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020'li yıllardan sonraki jet eğitim uçağı ve muharip uçak ihtiyacına yönelik olarak; harekat ihtiyaçları belirlenmesi, gereksinim analizi çalışmaları, hava aracı ve sistem/alt-sitemlerinin kavram tanımlaması, milli imkan ve kabiliyetler ile yapılabilirliğin araştırılması, uluslararası işbirliği modelleri çalışmaları gerçekleştirilecek. Sözleşmenin sonunda, gerçekleştirilen teknik ve idari çalışmaların çıktıları Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından değerlendirilerek projenin bir sonraki aşaması için nihai karar oluşturulacak.