-Milli savaş uçağı geliyor ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Milli Savaş Uçağı Geliştirme Projesine ilişkin sözleşme imzalanacak. TAİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TAI) Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020'li yıllardan sonraki jet eğitim uçağı ve muharip uçak ihtiyacının karşılanması amacıyla, ilk Türk savaş uçağının kavramsal tasarımının yapılması ve bu çerçevede, Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanmasının kararlaştırıldığını anımsattı. kararlaştırıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda imza töreni yapılacağını ifade eden Dörtkaşlı, bu projenin çok iddialı olduğunu kaydetti. Önlerinde büyük hedefler olduğunu belirten Dörtkaşlı, ''Milli savaş uçağı geliştirme projesini başlatıyoruz. Bu sadece TAI'nin değil, Türkiye'nin bir projesi olacak. Tüm savunma sektörü, TAI, Havelsan, Roketsan, Aselsan, özel sektördeki savunma kuruluşları, enstitüler, üniversiteler, SSM ve Milli Savunma Bakanlığı gibi herkesin ortak bir projesi olacak'' dedi. Bu prestijli projenin altından kalkabilmeleri için nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduklarını anlatan Dörtkaşlı, ''Bizim mevcut projelerimizde yetişen kadrolarımızın yanı sıra yurt dışında görev yapan, bu işte tecrübeli olan çocuklarımızı evlerine davet etmemiz ve memlekete hizmet etmelerini temin etmemiz lazım'' diye konuştu. Bu arada, milli savaş uçağı yeni nesil olacak ve F4 uçaklarının görev sürelerinin bitişini karşılayacak şekilde F16 ve F35'lerle beraber görev yapabilecek. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağının tasarım ve imalatı aşamalarında, Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ve Tusaş Motor Sanayii A.Ş (TEI) öncü kuruluşlar olacak. 2015 yılından itibaren uçak motorları tasarlamayı ve üretmeyi hedefleyen TEI, dünya standartlarında tasarım imkanına sahip TAI ile milli uçak tasarımına yoğunlaşacak. TAI ve TEI'nin, yerli savaş uçağı projesi tasarım sürecinde, tasarım mühendisi istihdamını enaz iki kat artırmak zorunda kalacağı belirtiliyor.