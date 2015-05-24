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Milli rallici, Erdoğan'ı driftle karşıladı

Burcu Çetinkaya, şampiyonanın bayan pilotlar klasmanı pilot birinciliği kupasını cumhurbaşlanlığına hediye etti

24 Mayıs 2015 20:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan Şanlıurfa'ya geldi. Erdoğan'ı taşıyan özel uçağın Şanlıurfa GAP Havalimanı'na yanaşmasıyla Milli rallici Burcu Çetinkaya, cumhurbaşkanını apronda drift yaparak karşıladı.

 

2015 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarıştığı araç olan şov otomobiliyle uçağa kadar giden Çetinkaya, şampiyonanın bayan pilotlar klasmanı pilot birinciliği kupasını Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan, gösteri ve başarısından dolayı Çetinkaya'yı tebrik etti.

Çetinkaya'nın kupayı Erdoğan'a hediye ettiğini belirtmesi üzerine, Erdoğan, "Ama sen kazanmışsın. Haksızlık olur" dedi. Çetinkaya da kupanın Erdoğan'da kalmasını istediğini yineleyerek, kupayı cumhurbaşkanlığına hediye ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kupayı alarak cumhurbaşkanlığı müzesinde sergileneceğini ifade etti.

Yarış otomobiliyle ilgili Çetinkaya'ya sorular soran Erdoğan'ın, bir yarışta kaç otomobil lastiği harcadıklarını sorması üzerine, Çetinkaya'nın cevabı, 'Her yarış için sekizer lastik' oldu.

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