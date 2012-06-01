Milli Piyango'ya 'müdahaleli devir ile haksız kazanç' suçlaması

CHP Konya Milletvekili ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Atilla Kart, Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen talih oyunlarına müdahale edilerek “devir” yoluyla ikramiye tutarlarının yükseltildiğini, ardından da belli kişilere aktarıldığını öne sürdü.

Vatan gazetesinin haberine göre, Kart, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde AK Parti iktidarları döneminde vatandaşların gelir dağılımındaki adaletsizlik nedeniyle talih oyunları yoluyla gelir elde etme arayışı içine girdiklerini ileri sürdü. Kart, “Üzücü ve düşündürücü olan husus şudur; Hükümet , yurttaşlarımızın bu çaresizliği üzerinden bütçe geliri elde etmeyi kurumsal bir hale getirdiği gibi, bu kurumsal yapılanma ve ilişkiler esnasında da ayrıca haksız kazanç ilişkileri doğmuştur. Bu yolla haksız kazanç sağlanan kurumların başında Milli Piyango İdaresi gelmektedir” dedi.

MPİ’nce gerçekleştirilen talih oyunlarında “bilerek ve müdahale yapılarak devir yapılmak suretiyle haksız kazanç tutarı yükseltilmektedir” iddiasında bulunan Kart, “Çekilişlerin TRT’den naklen yayını bilinçli olarak kaldırılmıştır. İkramiyelerin kime çıktığına ilişkin kayıtlar gerçek dışı olup, siyasi yolla müdahaleler yapılmaktadır. 22 Mayıs tarihi itibariyle; Sayısal Loto ikramiyesi 5-6 trilyonu , Süper Loto ikramiyesi 10-15 trilyonu ve Şans Topu ikramiyesi 3-4 trilyonu bulmuştur. Bu yolla , insanların çaresizlikleri istismar edilmekte ve toplanan paralar manuple edilerek belli kişilere aktarılmaktadır” dedi.



Kart, “Kürtaj üzerinden kutsal değerlerimizi ve tıbbi gerçekleri tartışmaya açan ve toplumda ayrışma yaratanların talih oyunları yoluyla kumar alışkanlığını 11 himaye etmeleri ve insanlarımızın çaresizliğinden yararlanarak bu sistemi teşvik etmeleri, AKP Hükümetlerinin tutarsızlığını gösteren trajik bir olgudur. AKP Bütçe açıklarını, insanlarımızın çaresizliğini istismar ederek ve kumar geliri yoluyla kapatmaya çalışmaktadır” ifadelerine yer verdiği önergesinde, Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti:



- Milli Piyango İdaresi sorumluluğundaki çekilişler artık TRT’de neden canlı olarak yayınlanmamaktadır?



- Sürekli devir yapılması ve gerçek dışı kayıt tutulmasına yönelik olarak bugüne kadar Bakanlık tarafından İdari anlamda herhangi bir inceleme ve denetim yapılmış mıdır?



- Bu önergemiz üzerine bundan böyle bu yönde gerekli idari denetim yapılacak mıdır?