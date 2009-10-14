Milli Piyango'nun enflasyonu yüzde 20

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesini 30 milyon lira olarak belirledi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer, dün yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2009'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak 1 adet 30 milyon lira verileceğini bildirdi. 2007 ve 2008 yıllarında piyangonun büyük ikramiyesinin 25 milyon lira olduğuna dikkat çeken Biçer, "Bu yıl meslek odaları kanalıyla bayilerimizin de görüşünü aldık. Büyük ikramiye olarak 40 milyon, 50 milyon lira gibi çok yüksek rakam telaffuz edenler de vardı ama büyük çoğunluk 30 milyon lira yönünde görüş belirtti. Bizim kafamızdaki rakam da buydu. Sonuçta, büyük ikramiyeyi geçen yıla göre 5 milyon lira artırdık" dedi.



Biletler de zamlandı



Genel Müdür Biçer, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeye paralel bilet fiyatlarının da artacağını ifade etti.



Geçen yıl yılbaşı özel çekilişinde 24 liradan satılan tam biletin bu yıl 30 lira olacağını vurgulayan Biçer, bu çerçevede yarım biletin 15, çeyrek biletin de 7.5 lira olacağını söyledi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü, yılbaşı özel çekiliş biletlerinin 29 Kasım'da piyasaya sürüleceğini belirtti. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Piyangonun şans oyunlarında bugüne kadar Süper Loto ile 1 kişiye en fazla 24.9 milyon lira kazandıran Talih Kuşu, yılbaşı ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu rakamı 30 milyon liraya yükseltecek.

