-Milli Piyango'dan tarihin en büyük ikramiyesi ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer, yılbaşı çekilişinde 40 milyon liralık büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde, idare olarak tarihin en büyük ikramiyesini vermiş olacaklarını bildirdi. Biçer, yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2011'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak 40 milyon lira verileceğini söyledi. Büyük ikramiyenin geçen yıl 35 milyon lira olduğunu hatırlatan Biçer, ''Büyük ikramiye insanları cezbedecek miktar olmalı, ama çok da başdöndürecek, kendinden geçirecek kadar büyük olmamalı. Çünkü sonuçta biz insanların bu işi eğlence modunda bırakmasını istiyoruz, çok fazla bağımlılık yapacak bir hale dönüştürmelerini istemiyoruz'' diye konuştu. Bayiler ve odalardan büyük ikramiyenin 50 milyon lira olmasını isteyenler olduğunu ancak bunun Türkiye'nin gerçeğine uymadığını ifade eden Biçer, şöyle konuştu: ''35 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarmak yaklaşık yüzde 50'lik bir zam yapmak demektir. Bu da Türkiye gerçeğine bu şartlarda uygun değil. 5 milyonluk artış, ikramiyede yüzde 14,3 civarında bir artışa tekabül ediyor, ama buna rağmen bilet fiyatlarını sadece yüzde 12,5 oranında artırdık'' dedi. Biçer, yılbaşı biletlerine yapılan zammın ardından tam biletin 32 liradan 36 liraya, yarım biletin 16 liradan 18 liraya, çeyrek biletin de 8 liradan 9 liraya yükseltildiğini kaydetti. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde, yılbaşında tarihin en büyük ikramiyesini vermiş olacaklarını anlatan Biçer, bugüne kadar tek kişiye çıkan en büyük ikramiyenin Süper Loto'da verilen 24,9 milyon lira olduğunu kaydetti. Biçer, yılbaşı özel çekiliş biletlerinin, 29 Kasım akşamında satışa sunulacağını söyledi. -Büyük ikramiye son 10 yılda 5 kat arttı- Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde 40 milyon liraya yükseltilen büyük ikramiye, son 10 yılda 5 kat artış gösterdi. 2002 yılında (paradan 6 sıfır atılmadan önce) 8 trilyon lira (bugünkü değerle 8 milyon lira) olan büyük ikramiye, 2003 yılında 10 trilyon lira (10 milyon lira), 2004 yılında 15 trilyon lira (15 milyon lira), 2005 ve 2006 yıllarında 20 milyon YTL oldu. 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon YTL'ye çıkarılan büyük ikramiye tutarı, 2009 yılında 30 milyon lira, 2010 yılında ise 35 milyon lira olarak belirlendi. -Faizleriyle zengin edecek- 40 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi, talihlileri faiziyle bile zengin edecek. 40 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, aylık getirisi 255 bin lira, günlük getirisi ise 8 bin 500 lira olacak. Büyük ikramiye ile 245 bin 398 adet çeyrek altın, 404 kilogram has altın, her biri 100'er bin liradan 400 konut alınabilecek. Milli Piyangonun son 10 yıldaki yılbaşı büyük ikramiye tutarları şöyle: . Büyük ikramiye Yıllar (TL/YTL) ------- ---------------- 2002 8 trilyon TL 2003 10 trilyon TL 2004 15 trilyon TL 2005* 20 milyon YTL 2006 20 milyon YTL 2007 25 milyon YTL 2008 25 milyon YTL 2009 30 milyon TL 2010 35 milyon TL 2011 40 milyon TL *(2005 yılı başında paradan 6 sıfır atıldı)