Milli Piyango'dan kazanılan 50 milyon TL ile neler yapılabilir?

Her yılbaşı hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala büyük ikramiye vatandaşların rüyasını süslüyor. Peki kazanılan 50 milyon TL'lik büyük ikramiye ile neler yapılabileceği herkesin hayallerini süslüyor şüphesiz. Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok, büyük ikramiyenin yüzde 85 oranında çeyrek bilete çıkacağını söyledi. Prof. Dr. Işığıçok, 2 milyon 950 bin 273 bilet sahibinin çeşitli büyüklüklerde ikramiye kazanacağı ve toplam 286 milyon 150 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkma olasılığının 10 milyonda 1 olduğunu söyledi.

50 Milyon TL ile ne alınabilir?

Prof. Dr. Işığıçok'un değerlendirmesine göre, brüt 1021,5 TL'den 48 bin 947 kişinin asgari ücreti maaşına denk gelen 50 milyon TL'lik büyük ikramiye ile şunlar yapılabilir veya şu getiriler sağlanabilir:

- Yüzde 8,7 faiz oranı ile günlük yaklaşık 10 bin TL veya aylık 330 bin TL veya yıllık 4 milyon TL faiz geliri.

- 593 kilo 24 ayar külçe altın veya 82 bin Cumhuriyet altını veya tanesi 1000 TL'den 50 bin tek taş pırlanta yüzük.

- 50 bin TL değerinde 1000 otomobil veya 200 bin TL değerinde 250 lüks otomobil.

- 150 bin TL değerinde 333 normal daire veya 250 bin TL değerinde 200 lüks daire veya 500 bin TL değerinde 100 villa ve bu gayrimenkullerden aylık en az 250 bin TL kira geliri.

- Boğaz'da 5 milyon TL değerinde 10 lüks villa veya 10 milyon TL değerinde 5 yalı.