Milli Piyango'da son teklifler alındı

Milli Piyango'nun özelleştirilmesi için açılan ihaleye 2 teklif geldi.



Özelleştirme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şans oyunlarının 10 yıl süreyle, lisans devri yoluyla özelleştirilmesi için açılacak ihalede, DAF Araştırma Geliştirme A.Ş. (Doğuş Holding/Alarko Holding/Fina Holding) - OPAP-S.A. ortak girişim grubu ile Şans Oyunları Yatırım Yatırım Holding A.Ş. teklifverdi.



Bu yılın ilk büyük ihalesi olacak olan şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesinde sürecin, bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

