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Ekonomi

Milli Piyango'da son teklifler alındı

Milli Piyango şans oyunlarının 10 yıl süreyle, lisans devri yoluyla özelleştirilmesi için açılacak ihaleye 2 teklif geldi.

15 Nisan 2009 03:00

Milli Piyango'nun özelleştirilmesi için açılan ihaleye 2 teklif geldi.

Özelleştirme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şans oyunlarının 10 yıl süreyle, lisans devri yoluyla özelleştirilmesi için açılacak ihalede, DAF Araştırma Geliştirme A.Ş. (Doğuş Holding/Alarko Holding/Fina Holding) - OPAP-S.A. ortak girişim grubu ile Şans Oyunları Yatırım Yatırım Holding A.Ş. teklifverdi.

Bu yılın ilk büyük ihalesi olacak olan şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesinde sürecin, bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

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